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نهر النيل في المكتبة العربية.. جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب

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نهر النيل في المكتبة العربية.. جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب نهر النيل في المكتبة العربية.. جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب

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صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن سلسلة «ذاكرة الكتابة»، كتاب «نهر النيل في المكتبة العربية» لمحمد حمدي المناوي، تقديم د. جمال الدين الشيال، وذلك ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢.

يتناول الكتاب مكانة النيل عند قدماء المصريين وصولا للفتح العربي، ثم سيرة نهر النيل في الكتب الدينية، وكيف تناوله الجغرافيون أمثال الخوارزمي والإدريسي واليعقوبي وغيرهم. كما يشرح الكتاب كيف تناول المؤرخون أمثال بن تغري بردى والمقريزى والسيوطي موضوع نهر النيل، وكيف رأت الرحالة نهر النيل مثل بن بطوطة والبغدادي وابن جبير.

ويوضح الكتاب أيضا جغرافية النيل في المكتبة العربية، ونظم الفيضان، وصورة النيل في المخطوطات القديمة. وهو كتاب شيق سيعرف من خلاله القارئ مكانة هذا النهر العظيم ليس فقط عند قدماء المصريين ولكن سيرى النيل بعيون عربية من خلال الرحالة والمؤرخين والأدباء.

المصرى اليوم

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