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تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق فوز صعب على منافسه الدنمارك بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

شهد اللقاء تقاربا كبيرا في المستوى خلال أحداث الشوط الأول وتقدم منتخب الدنمارك في الدقيقة 30 بركلة حرة مباشرة سددها ميكيل دامسجارد بطريقة رائعة، فيما تعادل رفاق ساوثجيت عند الدقيقة 39 بعدما سجل سيمون كيير بالخطأ في مرماه.

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تفوق واضح من جانب الإنجليز وهو ما أسفر عن هدف الفوز في الدقيقة 103 من ركلة جزاء سددها هاري كين وتصدي لها شمايكل ولكنها عادت غلى كين الذي وضعها بالشبكة.

وضربت إنجلترا موعداً تاريخياً مع المنتخب الإيطالي في نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم الأحد المقبل.