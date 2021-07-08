انتشال 18 جثة أخرى من تحت أنقاض المبنى المنهار في فلوريدا

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انتشلت فرق الإنقاذ اليوم الأربعاء 18 جثة أخرى من تحت أنقاض المبنى الذي انهار قبل نحو أسبوعين بولاية فلوريدا الأمريكية، وقال مسؤولون في الولاية إنه لم يعد هناك أي أمل في العثور على أحياء بين قرابة 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

وتم حتى الآن انتشال 54 جثة إجمالا من تحت أنقاض مبنى تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط.

وقال راي جاد الله مساعد رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي ديد لأسر الضحايا خلال إفادة خاصة إنه لم تعد هناك أي فرصة الآن في العثور على ناجين.