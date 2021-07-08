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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية للبر الغربي لجسر ترعة المريوطية والتي تم تنفيذها منذ أيام بدءا من الطريق الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان موجها بالالتزام بكافة المعايير في تنفيذ أعمال التطوير والرصف والتأكد من كفاءه أعمدة الإنارة بالطريق على أكمل وجه .

كما تفقد المحال والمطاعم الحضارية الجديدة بالمنطقة الواقعة بين طريق المريوطية واللبيني موجها بعدم السماح بأي تعديات على نهر الطريق

والحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة ومحيطها .

وعاين موقع انشاء كوبري المشاه الجديدة أعلي كورنيش المريوطية في الإتجاه المواجه لشارع العروبة موجها مدير مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعه الانتهاء من الاعمال الإنشائية لسرعة انهاء المشروع للتسهيل على المواطنين .

كما تفقد ممشي المريوطية الجديد المقرر إقامة أكشاك حضارية ومطاعم ومحال به موجها بضرورة مراعاة النسق الجمالي به اسوه بما تم في المرحلة الأولي للممشي والذي لاقي استحسان كبير من المواطنين.