أخبار عاجلة

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه -
أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب -
منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية -
منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع محمد ومودي شاهين (صور) -
وزيرة التخطيط تشهد جانب من تدريب المجموعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا» -
حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا -
إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن حياة كريمة -
عاصم الدسوقى يتحدث عن 69 عاما على ثورة يوليو -
أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الجيزة يتفقد كوبري ترسا ويوجه برفع الإشغالات في شارع عثمان محرم

Print
محافظ الجيزة يتفقد كوبري ترسا ويوجه برفع الإشغالات في شارع عثمان محرم محافظ الجيزة يتفقد كوبري ترسا ويوجه برفع الإشغالات في شارع عثمان محرم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كوبري ترسا الممتد بدءا من شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية وحتي شارع ترسا بحي الطالبية وذلك للوقوف على الحالة العامة للكوبري .

كما تفقد حاله النظافه والاشغالات بشارع عثمان محرم موجها رئيس الحي المختص بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام وتنظيم حملات دورية بالشارع لمنع الوقوف العشوائي ورفع إشغالات المقاهي والمحال والمنشأت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وحرص على متابعه نسب تنفيذ طبقه الرصف بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وذلك في الطريق الموازي للكوبري والمطلع وحتي نهاية القطاع الجاري رصفه بالطريق موجها رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بكافة المعايير المحددة .

كما تابع الحاله العامة للنظافة والاشغالات بشارع محمد انور السادات وحتي نهاية الطريق بمنطقة المريوطية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب

أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب

منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية

منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع محمد ومودي شاهين (صور)

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع محمد ومودي شاهين (صور)

وزيرة التخطيط تشهد جانب من تدريب المجموعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا»

وزيرة التخطيط تشهد جانب من تدريب المجموعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا»