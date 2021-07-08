محافظ الجيزة يتفقد كوبري ترسا ويوجه برفع الإشغالات في شارع عثمان محرم

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كوبري ترسا الممتد بدءا من شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية وحتي شارع ترسا بحي الطالبية وذلك للوقوف على الحالة العامة للكوبري .

كما تفقد حاله النظافه والاشغالات بشارع عثمان محرم موجها رئيس الحي المختص بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام وتنظيم حملات دورية بالشارع لمنع الوقوف العشوائي ورفع إشغالات المقاهي والمحال والمنشأت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وحرص على متابعه نسب تنفيذ طبقه الرصف بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وذلك في الطريق الموازي للكوبري والمطلع وحتي نهاية القطاع الجاري رصفه بالطريق موجها رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بكافة المعايير المحددة .

كما تابع الحاله العامة للنظافة والاشغالات بشارع محمد انور السادات وحتي نهاية الطريق بمنطقة المريوطية.