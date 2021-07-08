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هاجم محمد عبدالجليل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، بعدما اتهمه بأنه سيفوت مباراة الفريق الفيومي مع الأهلي.

وكان محمد عبدالجليل، تعرض لانتقادات قوية في الساعات الماضية، بعد تصريحاته بأنه سيطالب لاعبي المقاصة بعدم الإحتكاك القوي ضد لاعبي الأهلي، حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة قوية قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية: «علمت أن خالد الغندور، اتهمني بأنني سأقوم بتفويت مباراة الأهلي»، مضيفًا :«عيب أن يتهمني الغندور، بهذا الأمر، خاصة أنه زميل سابق، ويعلم جيدًا من هو محمد عبدالجليل».

ووجه عبدالجليل، رسالة لخالد الغندور، قائلاً :«عيب انت كنت لاعب كرة، وخارج من بيت محترم، ،سيب الكلام ده للناس حريفة التفويت».

وتابع :«اتخضيت من رد الفعل على تصريحاتي الأخيرة، لم اتعرض لمثل هذا الهجوم من قبل»، مضيفًا :«لم أشعر بالندم على تصريحي الأخير، لما أقول حافظ على زميلك والفريق المنافس، يبقى بذلك بفوت المباراة، هذه الثقافة لم تصل لنا حتى الأن».