أخبار عاجلة

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه -
أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب -
منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية -
منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع محمد ومودي شاهين (صور) -
وزيرة التخطيط تشهد جانب من تدريب المجموعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا» -
حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا -
إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن حياة كريمة -
عاصم الدسوقى يتحدث عن 69 عاما على ثورة يوليو -
أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«اتهمه بالتفويت للأهلي».. مدرب للمقاصة يرد على خالد الغندور

Print
«اتهمه بالتفويت للأهلي».. مدرب مصر للمقاصة يرد على خالد الغندور «اتهمه بالتفويت للأهلي».. مدرب للمقاصة يرد على خالد الغندور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هاجم محمد عبدالجليل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، الإعلامي خالد الغندور، نجم الأسبق، بعدما اتهمه بأنه سيفوت مباراة الفريق الفيومي مع الأهلي.

وكان محمد عبدالجليل، تعرض لانتقادات قوية في الساعات الماضية، بعد تصريحاته بأنه سيطالب لاعبي المقاصة بعدم الإحتكاك القوي ضد لاعبي الأهلي، حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة قوية قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية: «علمت أن خالد الغندور، اتهمني بأنني سأقوم بتفويت مباراة الأهلي»، مضيفًا :«عيب أن يتهمني الغندور، بهذا الأمر، خاصة أنه زميل سابق، ويعلم جيدًا من هو محمد عبدالجليل».

ووجه عبدالجليل، رسالة لخالد الغندور، قائلاً :«عيب انت كنت لاعب كرة، وخارج من بيت محترم، ،سيب الكلام ده للناس حريفة التفويت».

وتابع :«اتخضيت من رد الفعل على تصريحاتي الأخيرة، لم اتعرض لمثل هذا الهجوم من قبل»، مضيفًا :«لم أشعر بالندم على تصريحي الأخير، لما أقول حافظ على زميلك والفريق المنافس، يبقى بذلك بفوت المباراة، هذه الثقافة لم تصل لنا حتى الأن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني