أخبار عاجلة

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه -
أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب -
منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية -
منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع محمد ومودي شاهين (صور) -
وزيرة التخطيط تشهد جانب من تدريب المجموعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا» -
حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا -
إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن حياة كريمة -
عاصم الدسوقى يتحدث عن 69 عاما على ثورة يوليو -
أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المدرب و"بيتروس" أول الواصلين لمقر معسكر النصر في بلغاريا

Print
المدرب و"بيتروس" أول الواصلين لمقر معسكر النصر في بلغاريا المدرب و"بيتروس" أول الواصلين لمقر معسكر النصر في بلغاريا

المدرب و

أعلن نادي النصر عن وصول البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الكروي الأول وأفراد طاقمه الفني، إلى بلغاريا التي تحتضن معسكر إعداد الموسم الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي النصر، على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وصول البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب خط الوسط، أيضًا لمقر المعسكر.


وكان الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب فريق النصر، قد انضم للتدريبات خلال الأيام الماضية بعد وصوله لمدينة الرياض.

ومن المقرر أن يلتحق البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني أبو بكر فينسنت، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ببعثة فريق النصر في بلغاريا بشكلٍ مباشر.

وتقرر أن يلعب النصر ست مباريات إعدادية قبل انطلاقة الموسم، أربع منها في معسكر الفريق ببلغاريا، ومباراتان بعد العودة للرياض، في الوقت الذي يستمر المعسكر حتى الثاني من أغسطس المقبل، يعود بعدها الفريق إلى الرياض لاستكمال التحضيرات الفنية الأخيرة قبل انطلاقة الدوري، وسيلعب النصر مباراتين وديتين يومي 7، 8 أغسطس على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد"

أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد"

زهْو أم تهديد؟ "بوتين": الأسطول الروسي قادر على تدمير أي هدف

زهْو أم تهديد؟ "بوتين": الأسطول الروسي قادر على تدمير أي هدف

بالصور.. "تريب أدفايزر" يختار فنادق "راديسون" الأفضل والأكثر مرونة في المملكة

بالصور.. "تريب أدفايزر" يختار فنادق "راديسون" الأفضل والأكثر مرونة في المملكة

"سبق" تكشف حقيقة صورة "فندق المليون": منذ عام ولا يوجد حجز الآن

"سبق" تكشف حقيقة صورة "فندق المليون": منذ عام ولا يوجد حجز الآن