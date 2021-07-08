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بعد وفاة أحد المصابين.. حصيلة ضحايا شاحنة محايل ترتفع إلى 3 وفيات

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نُقل للمستشفى وهو في حالة حرجة.. ولا تزال الحالة الرابعة تتلقى العلاج

بعد وفاة أحد المصابين.. حصيلة ضحايا شاحنة محايل ترتفع إلى 3 وفيات

بلغت حصيلة ضحايا شاحنة محايل التي سحقت عددًا من المركبات ثلاث وفيات بعد وفاة أحد المصابين مؤخرًا بعد أن نُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، فيما لا تزال الحالة الرابعة تتلقى العلاج.

يُذكر إلى أن المتوفين هم: سعودي يبلغ من العمر 74 عامًا، وباكستاني يبلغ من العمر 48 عامًا، توفيا في الحال، وفلبيني يبلغ من العمر 37 عامًا، لحق بهما مؤخرًا، فيما لا يزال المصاب الرابع (مصري الجنسية - 52 عامًا) يتلقى العلاج.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير قد كشفت عن مباشرتها حادثًا مروريًّا بإشارة الضرس بمحايل عسير قبل يومين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي في حينها إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم صباح الاثنين الماضي عند الساعة الـ9.38 صباحًا؛ فتم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع، واتضح عند وصول الفرق وفاة شخصين، وإصابة آخرَيْن، حالة أحدهما خطيرة، والثانية متوسطة. مضيفًا بأنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقلها إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

ودعت هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والاتصال على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق أسعفني.

من جهتها، قالت الإدارة العامة للمرور إن مرور منطقة عسير باشر حالة الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير، الذي نتج منه صدم عدد من المركبات، ووفاة شخصين، وإصابة آخرَيْن، واتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجارٍ استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للجهة المختصة.

بعد وفاة أحد المصابين.. حصيلة ضحايا شاحنة محايل ترتفع إلى 3 وفيات

بعد وفاة أحد المصابين.. حصيلة ضحايا شاحنة محايل ترتفع إلى 3 وفيات

بعد وفاة أحد المصابين.. حصيلة ضحايا شاحنة محايل ترتفع إلى 3 وفيات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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