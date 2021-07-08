أخبار عاجلة

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه -
أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب -
منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية -
منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع محمد ومودي شاهين (صور) -
وزيرة التخطيط تشهد جانب من تدريب المجموعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا» -
حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا -
إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن حياة كريمة -
عاصم الدسوقى يتحدث عن 69 عاما على ثورة يوليو -
أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

Print
تواجه إيطاليا الأحد المقبل في "ويمبلي"

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

أنهى الإنجليزي مغامرة نظيره الدنماركي، بعد أن بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 مساء أمس الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد شوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي في "ويمبلي" أيضًا المباراة النهائية مساء الأحد، أمام المنتخب الإيطالي.

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين