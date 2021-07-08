متحدث "وزارة الحج والعمرة": مشرف صحي لكل 20 حاجًّا

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4 مراكز لتفويج الحجاج لأداء مناسكهم

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، في حديثه لقناة "الإخبارية" إنه سيخصص لكل 20 حاجًّا مشرفًا صحيًّا.

وأضاف بأن المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام ناقش آخر الاستعدادات والخطط التشغيلية والتنظيمية لعمليات التفويج وإدارة الحشود لحج عام 1424هـ، وتم المناقشة والاتفاقية على تطبيق البروتوكولات الصحية في شعار حج هذا العام "المحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاج".

وتابع بأن جميع الجهات على قدر عال من الجاهزية، ومستعدون لاستقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين داخل السعودية. وتم تحديد أربعة مراكز رئيسية لتجمع الحجاج، هي: محطة حجز الزايدي والشرائع والنورية وطريق الهدى، وسيكون الاستقبال فيها يومَي 7 و8 من ذي الحجة بناء على جداول وخطط تفويج، يُبلَّغ بها كل حاج، ويدخلون ضمن أوقات زمنية محددة سابقًا، ويتم الانطلاق بخدمة النقل الآمن للحرم المكي الشريف لأداء طواف القدوم، ويتجه أصحاب الأعذار إلى منى.

وأردف بأن هناك أبوابًا ومسارات محددة في الحرم المكي الشريف، وسيكون هناك مرافق لكل 20 حاجًّا، هو قائد صحي، يقوم بالإرشاد والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في كامل نقاط وتحركات الحاج، فيما خصصت رئاسة الحرمين 25 مسارًا في صحن المطاف، وتهيئة الساحات والأبواب التي سيتم من خلالها دخول الحجاج إلى الحرم المكي، وخروجهم إلى المشعر الحرام.