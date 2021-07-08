وزير التعليم ينشر صورًا من استراحات معلمي كفر الشيخ

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نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صور نماذج من استراحات معلمي كفر الشيخ.

جاء ذلك ردا على الفيديو المتداول بتخصيص الوزارة لاستراحات غير لائقة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة.

وأكد شوقي أنه يتم التحقيق مع المشتركين في الفيديو بتهمة البلاغ الكاذب بعد تصوير غرف تخزين الأثاث المتهالك وادعاء أنها استراحات المعلمين المشتركين في أعمال الامتحانات.

وزير التعليم ينشر صور نماذج من استراحات معلمي كفر الشيخ

وزير التعليم ينشر صور نماذج من استراحات معلمي كفر الشيخ

وزير التعليم ينشر صور نماذج من استراحات معلمي كفر الشيخ

وزير التعليم ينشر صور نماذج من استراحات معلمي كفر الشيخ

وزير التعليم ينشر صور نماذج من استراحات معلمي كفر الشيخ