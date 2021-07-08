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«معلمة قررت الانتقام من وزارتها».. وزير التعليم يكشف حقيقة استراحة المعلمين

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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استراحة المعلمين غير اللائقة والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تعود قصة استراحات المعلمين والفيديو الشهير لمعلمة تشكو من سوء الاستراحة».

أضاف: «كما وعدت حضراتكم فإنني ارفق صورا حقيقية للاستراحة المذكورة في الفيديو والخاصة بالسادة معلمي التعليم الفني المشتركين في امتحانات الدبلومات الفنية (وهو ما لم يقوله الفيديو)».

وتابع: «قدمت المعلمة (نجمة الفيديو) اعتذارا عن اعمال المراقبة وتم رفضه لعدم وجود سبب موضوعي فقررت الانتقام من وزارتها بأن تصعد إلى دور يتم فيه تخزين الأثاث المتهالك وساعدتها زميلة معلمة في تصوير الفيديو للايحاء بأن الوزارة لا تهتم بالاستراحات».

ونشر شوقي صور من الاستراحة قائلا: «أترك لحضراتكم الحكم بأنفسكم، مضيفا أنه يتم حاليا التحقيق مع المشتركين في هذا الفيديو التحريضي الكاذب».

الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
وزير التعليم يوضح حقيقة استراحات المعلمين غير اللائقة
وزير التعليم يوضح حقيقة فيديو استراحات المعلمين غير اللائقة
وزير التعليم يوضح حقيقة فيديو استراحات المعلمين غير اللائقة

المصرى اليوم

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