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شكري يستعرض الموقف من سد النهضة مع مندوبة سانت فينسينت والجرينادين بمجلس الأمن

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شكري يستعرض الموقف من سد النهضة مع مندوبة سانت فينسينت والجرينادين بمجلس الأمن شكري يستعرض الموقف من سد النهضة مع مندوبة سانت فينسينت والجرينادين بمجلس الأمن

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التقى وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، اليوم الأربعاء، مع المندوبة الدائمة لدولة سانت فينسينت والجرينادين بمجلس الأمن لشرح الموقف المصري من قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩.

ويواصل وزير الخارجية لقاءاته مع ممثلي كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن لليوم الثالث على التوالي للتأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق المائية.

وتأتي تلك اللقاءات المُكثفة في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة، غدا الخميس، حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدمًا بحلحلة الموقف المتعثر حاليًا عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

المصرى اليوم

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