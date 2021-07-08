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بسبب وصلات عشوائية.. مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في المنيا

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بسبب وصلات عشوائية.. مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في المنيا بسبب وصلات عشوائية.. مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في المنيا

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لقيّ شخصان مصرعهما، إثر تعرضهم لحادث صعق كهربائي داخل مغسلة سيارات بمركز ملوي جنوب المنيا، مساء الأربعاء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بدفن الجثتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بمصرع شخصين داخل مغسلة سيارات داخل مركز ومدينة ملوي، جنوب المحافظة، إثر تعرضهم لصعق كهربائي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وتبيّن وفاه عيسى. ع. ع، 29 عاما، وعبده. س. م«، 15 عاما، اثر عبثهما بإحدى مواتير الكهرباء أثناء عملهما داخل مغسلة سيارات، وأثبتت المعاينة المبدئية، أن المغسلة منشأة حديثاً، وقاما المتوفيان بتوصيل الكهرباء بطريقة عشوائية غير قانونية بمعرفته، دون علم هندسة كهرباء مركز ملوى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي صرّحت بدفن الجثتين.

المصرى اليوم

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