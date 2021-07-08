وزير التعليم ينشر 7 مشاهد لـ«حرب استنزاف الثانوية العامة»

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نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا وصفه بـ«مشاهد حرب استنزاف الثانوية العامة».

وقال شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لعلكم تلاحظون معي ما يحدث كل عام في الأيام القليلة التي تسبق امتحانات الثانوية العامة من تسارع في الشائعات والبلبلة والتحريض والمعلومات المغلوطة لاستغلال قلق أولياء الأمور وأبنائهم وتصدير حالة من القلق والتشكك في كل شئ».

وتابع شوقي:

مشهد (١):

[شائعات بدء العام الدراسي الجديد] مرة نقول يوم ١٩ سبتمبر ومرة نقول يوم ٩ اكتوبر ونحن لم نقل شيئا، بل لم نبحث الموضوع حتى الآن، من الأساس.

مشهد (٢):

[شائعات عن أن التصحيح للثانوية العامة يستغرق أسبوعا] ونحن لم نتحدث في هذا الموضوع إطلاقا قبل هذه الشائعة!

مشهد (٣):

[قصة «فادي» طالب الطب] وانبرى البعض يتهم الوزارة تارة والتعليم العالي تارة أخرى، ويصنع فيديوهات لكشف الامور رغم أنها حالة نصب تم اكتشافها في أقل من يوم وعاد الحق لأصحابه، وهو ما يثبت قدرة الدولة وسرعة رد الفعل لإحقاق الحق وليس العكس كما يشكك المشككون.

مشهد (٤):

[قصة تهكير التابلت سرعان ما انتشرت صورة «واحدة» توحى بأن البعض اخترق إجراءات تأمين الوزارة، حتى يتوتر الناس ويطالبوا بعدم السماح بالتابلت، وهو هدف الشائعة و«التشيير» الواسع في المقام الاول، بينما اغلقت الوزارة كل هذه الاجهزة واصحابها يعلمون ذلك جيدا.

مشهد (٥):

[قصة استراحة المعلمين غير اللائقة] والفيديو (الأوحد) لبعض «المعلمات» يشرحن فيه كيف أن الدولة لا تهتم بهن.

وقال وزير التعليم: «لمعلوماتكم نحن لم نفتح استراحات الثانوية العامة حتى الآن، وسوف أنشر لحضراتكم صورا من بعض الاستراحات في عدة محافظات كى تروا الحقيقة وتستطيعوا زيارتها بأنفسكم».

مشهد (٦):

[قضايا إيقاف تطوير التعليم الموسمية والدعائية] وهو مشهد يتكرر منذ عام ٢٠١٨ عن طريق إثارة الناس على السوشيال ميديا ثم رفع قضايا للشهرة، ولكن القضاء المصري الشامخ وقف عصيًا وصلبًا امام هذه المحاولات المستميتة للتشكيك واستغلال الناس.

مشهد [٧]:

[قضية نشطاء السوشيال ميديا وفيديوهات البلبلة]. تظهر فجأة فيديوهات لنشطاء يولدون في الأيام القليلة قبل الامتحانات، ليكيلوا للوزارة وقياداتها الاتهامات ويثيروا قلق الطلاب وذويهم ويصنعوا حالة من العداء ولا يسألهم أحد من أنتم؟

وقال: «نتوقع المزيد للاسف من هذه المشاهد في الأياميام القادمة، ومغزى هذا المقال أن ألفت أنظار حضراتكم للجهد المنظم جدا، والاحترافي الذي يدور من حولنا، ولعلنا جميعا نتوخى الحذر «ولا نصدق شيئا قبل التحقق من مصداقية القائل».

وتابع قائلاً: استشراف لمستقبل الاستنزاف:

- توقعوا من يعدكم بتسريب الامتحانات للحصول على الاموال.

- وتوقعوا من يدعي أن معه امتحان اليوم التالي وسوف ينشره للايحاء بأنه حقيقي.

- وتوقعوا صورا للتزاحم امام اللجان لاعطاء صورة مضللة عنها، وقد تكون صورا من خارج مصر أو من سنوات سابقة.

وتابع قائلًا: هكذا، كلما رأينا مشهدًا وصدقناه للوهلة الأولىلى تسارع الوزارة ومجلس الوزراء للنفى، ولكن يبقى انطباع عام أن الوزارة غيرت رأيها، وان الامور تدعو للقلق، وهو الهدف الرئيسي لمن يطلق الشائعات ويتفنن في صناعة هذه المشاهد المتتابعة».

وتابع وزير التعليم: «بقى شىء أخير أريد أن أذكركم به ارجعوا إلى مشاهد وشائعات العام الماضى، وقبل الماضى، لتدركوا أن الكثيرين منا، للأسف الشديد، يقع في فخها، قبل أن يتحقق، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».

واستشهد وزير التعليم بالقرآن الكريم، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ «الآية 6 من سورة الحجرات.

وفي نهاية تصريحاته قال شوقي: «على الجانب الإيجابي، تسير استعدادات الدولة للثانوية العامة على أكمل وجه وارجو الاطمئنان اننا نبذل كل ما نستطيع لخدمة أبنائكم، وباذن الله تسير الامور على أفضل ما يكون».