طارق جبريل: فرجاني تلاعب بالزمالك..وهناك أخبار سعيدة في انتظار الجماهير

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أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتلاعب بجماهير القلعة البيضاء.

وقال طارق جبريل، في تصريحا تليفزيونية عبر فضائية: «نت أتمنى بشكل شخصي إغلاق ملف فرجاني ساسي نهائيا، أمر محزن أن يتلاعب فرجاني ساسي بمشاعر جماهير الزمالك».

وأوضح: «لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود عرض سعودي لاستعارة يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض»، مشيرا: «ملف كرة القدم من اختصاص فاروق جعفر وحسين السيد».

وأضاف: «قطعنا شوطا جيدا في مفاوضات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك»، مؤكدًا: «أخبار سعيدة في انتظار جماهير الزمالك بخصوص أشرف بن شرقي».

وأوضح: «سنعلن تفاصيل التجديد مع أي لاعب كما فعلنا مع الونش وزيزو»، مشيرًا: «أرض الزمالك في 6 أكتوبر البالغة 129 فدانا ستدر المليارات حال استثمارها بشكل جيد».

وأشار: «انتخابات الزمالك القادمة ستجرى في 23 أو 24 نوفمبر القادم، نعمل من أجل الزمالك ودون النظر لأي مناصب أو مصالح شخصية»، مضيفًا : «اللجنة التي تدير الزمالك تضم مجموعة من الكوادر العاشقة للنادي وتتميز بالهدوء والبعد عن النرجسية».