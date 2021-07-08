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طارق جبريل: فرجاني تلاعب بالزمالك..وهناك أخبار سعيدة في انتظار الجماهير

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طارق جبريل: فرجاني تلاعب بالزمالك..وهناك أخبار سعيدة في انتظار الجماهير طارق جبريل: فرجاني تلاعب بالزمالك..وهناك أخبار سعيدة في انتظار الجماهير

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أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي ، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتلاعب بجماهير القلعة البيضاء.

وقال طارق جبريل، في تصريحا تليفزيونية عبر فضائية: «نت أتمنى بشكل شخصي إغلاق ملف فرجاني ساسي نهائيا، أمر محزن أن يتلاعب فرجاني ساسي بمشاعر جماهير الزمالك».

وأوضح: «لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود عرض سعودي لاستعارة يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض»، مشيرا: «ملف كرة القدم من اختصاص فاروق جعفر وحسين السيد».

وأضاف: «قطعنا شوطا جيدا في مفاوضات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك»، مؤكدًا: «أخبار سعيدة في انتظار جماهير الزمالك بخصوص أشرف بن شرقي».

وأوضح: «سنعلن تفاصيل التجديد مع أي لاعب كما فعلنا مع الونش وزيزو»، مشيرًا: «أرض الزمالك في 6 أكتوبر البالغة 129 فدانا ستدر المليارات حال استثمارها بشكل جيد».

وأشار: «انتخابات الزمالك القادمة ستجرى في 23 أو 24 نوفمبر القادم، نعمل من أجل الزمالك ودون النظر لأي مناصب أو مصالح شخصية»، مضيفًا : «اللجنة التي تدير الزمالك تضم مجموعة من الكوادر العاشقة للنادي وتتميز بالهدوء والبعد عن النرجسية».

المصرى اليوم

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