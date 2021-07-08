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رسالة نارية من شوبير لـ«ساسي»..

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رسالة نارية من شوبير لـ«ساسي».. فيديو رسالة نارية من شوبير لـ«ساسي»..

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وجه الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج ملعب أون تايم، انتقادا بسبب مواقف اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي تجاه نادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن ساسي تعمد عدم العودة إلى القاهرة والتواجد داخل الزمالك رغم مرور 40 يوماً منذ انتهاء معسكر التونسي وعودة زميله سيف الدين الجزيري.

وأضاف أحمد شوبير موجهاً حديثه لفرجاني ساسي «موهبتك على راسي ولكن نادي الزمالك كبير».

وانتقل شوبير للحديث عن نهائي كوبا أمريكا والذي سيجمع بين الأرجنتين والبرازيل وكذلك لقاء إنجلترا وإيطاليا في نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

يذكر أن التونسي فرجاني ساسي لم يعد إلى القاهرة لاستكمال المدة المتبقية في عقدة مع نادي الزمالك ومواصلة مفاوضات التجديد في ظل توقعات بالرحيل إلى أحد الأندية الخليجية.

المصرى اليوم

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