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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بدسوق

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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بدسوق إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بدسوق

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق قرية العجوزين_ دسوق ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام لعلاجهم .

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطارا من مركز شرطة دسوق بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق قرية العجوزين_ دسوق ،ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام للعلاج .

وتبين إصابة كلا من ص. م. ا. 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،و م. ف. ر. ٢٠ سنة، بجرح قطعي باليد اليسرى ،وأ. م.ا. ،22 سنة ،بكسر باليد اليسرى ،وس. ف. ر.، 4 سنوات ،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي به تدخل جراحي بالرقبة.

المصرى اليوم

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