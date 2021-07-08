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إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

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تواجه إيطاليا الأحد المقبل في "ويمبلي"

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

أنهى الإنجليزي مغامرة نظيره الدنماركي، بعد أن بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 مساء أمس الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد شوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي في "ويمبلي" أيضًا المباراة النهائية مساء الأحد، أمام المنتخب الإيطالي.

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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