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"الفيصل" يجتمع بالوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

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تم إطلاق الزي الرسمي للفريق تحت عنوان «كلنا »

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بأعضاء الوفد الفني والإداري واللاعبين واللاعبات المشاركين بالدورة بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية.


وفي مستهل اللقاء، شكر وزير الرياضة، اللاعبين المشاركين المتأهلين إلى الدورة، على جهودهم ومستوياتهم التي منحتهم حق المشاركة في المحفل العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورات الأولمبية يعد طموحاً كبيراً لكل لاعب ولاعبة، ويتطلب عملاً جاداً ومتواصلاً لتحقيق المزيد من المنجزات، في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.


في الوقت ذاته، أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تزامناً مع إطلاق الحملة الرسمية لدعم رياضيي السعودية المشارك في الأولمبياد الياباني الزي الرسمي للفريق السعودي بالدورة، تحت عنوان "كلنا السعودية".


وكان الرئيس قد اعتمد تشكيل الوفد السعودي الرسمي برئاسة سموه، والأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وياسر المسحل وأضواء العريفي، والوفد الإداري والفني، والعلاقات الدولية، والعلاقات والمراسم، والمالية، والطبية والرقابة على المنشطات، والفريق الإعلامي.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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