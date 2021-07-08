موعد مباراة ايطاليا و انجلترا في نهائي يورو 2020

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ويبحث العديد من المشجعين عن موعد نهائي يورو 2020 وملعب المباراة الذي سيستضيف المباراة النهائية بين انجلترا وايطاليا .

وتواجد في نصف نهائي بطولة يورو 2020 كل من انجلترا و اسبانيا وايطاليا، والدنمارك .

موعد نهائي يورو 2020 بين انجلترا وايطاليا هو يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021



ينطلق موعد مباراة نهائي يورو 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن .

تنقل مباراة نهائي يورو 2020 على شبكة قنوات بي إن سبورت bein sport والتي تمتلك حقوق البث فى المنطقة العربية .

وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبى ان سبورت ماكس 2 .. bein sport max 2 ، bein sport max 1