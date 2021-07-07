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فوتوغرافية سعودية تحصد 7 جوائز عالمية بملتقى "السيركت الخليجي"

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"الغربي": المصورة أماني واجهة مشرفة للوطن وجمعية "إعلاميون"

فوتوغرافية سعودية تحصد 7 جوائز عالمية بملتقى

حصدت المصورة أماني القحطاني عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سبع جوائز في ملتقى السيركت الخليجي العالمي للتصوير الفوتوغرافي الذي أُقيم أخيرًا ونظمته أربع دول مشتركة ممثلة في جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي، نادي النظرة الجديدة للتصوير في المملكة العربية ، رابطة مصوري الإمارات، والجمعية الكويتية لفنون التصوير.

وتفصيلاً، يعد السيركت الخليجي الذي يُقام باعتماد دولي رفيعي المستوى تحت مظلة ثلاث منظمات دولية وهي الاتحاد العالمي للمصورين (GPU) والرابطة الدولية لفن التصوير الضوئي (IAAP) والجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي (PSA)، أحد أهم أبرز وأهم الملتقيات في منطقة الشرق الأوسط .

وحصلت صورتان من صورة الفوتوغرافية القحطاني على الميدالية البرونزية، و5 صور على أوسمة شرفية، ليصل مجموع الجوائز التي فازت بها المصورة القحطاني 425 جائزة لعام 2021م، وفي المجمل بلغت الجوائز التي حصدتها خلال مسيرتها التصويرية 734 جائزة دولية في عامي 2020 و2021.

ومن جانب آخر، عبّر الأمين العام لجمعية "إعلاميون" ناصر بن فالح الغربي، عن اعتزازهم في الجمعية بالنجاحات المطردة للزميلة أماني القحطاني التي تعد من المصورات المميزات في مجال التصوير الفوتوغرافي على مستوى العالم.

وبيّن "الغربي" أن هذه الجوائز الدولية والمتنوعة للزميلة أماني القحطاني تعد مؤشرًا على ما تملكه القحطاني من تميز وإبداع في مجالها، إضافة إلى شغفها الإعلامي الذي يتمثل في تقديم صور نوعية للعالم من منظور إنساني وتجريدي مبهر.

وأضاف: نفخر في "إعلاميون" بأن يُسهم أحد منسوبيها في الحضور النوعي والإبداعي للوطن من خلال هذا الكم الكبير من الجوائز والمشاركات العالمية للزميلة أماني القحطاني، والتي تنعكس بشكل جيد على الجمعية وتبرز الخبرات التي تكتنزها الجمعية في مختلف مجالات الإعلام ومن ضمنها التصوير الفوتوغرافي.

فوتوغرافية سعودية تحصد 7 جوائز عالمية بملتقى

فوتوغرافية سعودية تحصد 7 جوائز عالمية بملتقى

فوتوغرافية سعودية تحصد 7 جوائز عالمية بملتقى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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