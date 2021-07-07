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البروفة الأخيرة للأولمبياد.. بعثة الأخضر الأولمبي تغادر الرياض إلى معسكر رومانيا

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البروفة الأخيرة للأولمبياد.. بعثة الأخضر الأولمبي تغادر الرياض إلى معسكر رومانيا

غادرت بعثة السعودي تحت 23 عاماً مساء اليوم الأربعاء إلى رومانيا، لإقامة المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وكان في وداع بعثة "الأخضر" بصالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة نعيم البكر.

ويتضمن برنامج المنتخب السعودي في رومانيا إقامة مباراتين وديتين ضد المستضيف منتخب رومانيا، يومي العاشر والثالث عشر من الشهر الجاري، على أن تغادر البعثة إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بمنافسات البطولة.

وتضم قائمة "الأخضر" التي تم استدعاؤها من قِبل المدير الفني سعد الشهري للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (22) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، وعبدالله الحمدان.

يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في الأولمبياد، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا والبرازيل حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

البروفة الأخيرة للأولمبياد.. بعثة الأخضر الأولمبي تغادر الرياض إلى معسكر رومانيا

البروفة الأخيرة للأولمبياد.. بعثة الأخضر الأولمبي تغادر الرياض إلى معسكر رومانيا

البروفة الأخيرة للأولمبياد.. بعثة الأخضر الأولمبي تغادر الرياض إلى معسكر رومانيا

البروفة الأخيرة للأولمبياد.. بعثة الأخضر الأولمبي تغادر الرياض إلى معسكر رومانيا

البروفة الأخيرة للأولمبياد.. بعثة الأخضر الأولمبي تغادر الرياض إلى معسكر رومانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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