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تعرف على سبب غياب السولية عن مواجهة المقاولون

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تعرف على سبب غياب السولية عن مواجهة المقاولون تعرف على سبب غياب السولية عن مواجهة المقاولون

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة المقاولون العرب، وشهدت غياب عدد من العناصر المميزة يأتي في مقدمتهم عمرو السولية لاعب خط الوسط.

وعلم «المصري اليوم» أن المدرب الجنوب إفريقي يحاول إراحة عدد من العناصر الأساسية خلال الفترة الحالية مثل جلوس أليو ديانج على دكة بدلاء المباراة الماضية أمام سموحة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وفضل موسمياني إراحة عمرو السولية وعدم الاعتماد عليه في لقاء ذئاب الجبل، حتى يستعيد جاهزيته البدنية خلال الفترة المقبلة وخاصة في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز.

وشهدت قائمة الأهلي غياب علي لطفي بسبب الإصابة التي تعرض لها، بجانب مروان محسن وسعد سمير وبيكهام، فيما عاد بدر بانون ومحمد هاني.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب غدًا الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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