عضو الوفد التفاوضي لسد النهضة: تأثير الملء الثاني على السودان «مباشر ولحظي»

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قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد التفاوضي المصري في سد النهضة، إن إثيوبيا ذكرت في الإخطار الذذي أرسلته لمصر بالملء الثاني أنها تنوي ملء نحو 6.6 مليار متر مكعب خلال شهر يوليو و6.7 خلال أغسطس، موضحًا أنها أرسلت هذا الإخطار لا تتخذ قرارات أحادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه من الصعب على إثيوبيا أن تصل لهذا المقدار من تخزين المياه الذي تنوي ملئه، مشيرًا إلى تصارعها في تعلية الجزء الأوسط من السد والوصول إلى أقصى ارتفاع لتخزين أكبر قدر من المياه.

وأشار إلى اتخاذ إثيوبيا لمجموعة من القرارت الهندسية غير التقليدية في بناء الجزء الأوسط، على الرغم من المخاطر التي قد تترتب عليها ولكنها تحاول فرض الإرداة من خلال التوصل إلى ارتفاع لتخزين أكبر قدر من المياه.

وعن تأثير الملء الثاني على السودان في حالة تم كاملًا، ذكر أنه سيكون له تأثيرًا مباشرًا ولحظيًا خاصة لأنه سيمنع المياه في فترة معينة، مضيفًا أن السودان تعمل على اتخاذ مناورات مائية لتجنب حدوث عطس ونقص في المناسيب.

وولفت إلى تاثير الملء الثاني على مصر في حالة تم كاملًا، قائلًا إنه سيكون غير مباشر ولن يشعر به المواطن العام المقبل، ولكن سيظهر في تناقص قدرة السد العالي على مجابهة الجفاف لنقص المياه، كما أن التأثير سيكون تراكمي على مدار السنوات.

وأوضح أن الاتفاق حول ملء وتشغيل السد يقضي بأن تخرج إثيوبيا كمية من المياه لمواجهة الجفاف ما يقلل من الضرر، وهو ما ترفضة إثيوبيا.