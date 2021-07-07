تحريز منظفات ومواد تعقيم ومستحضرات تجميل داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

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شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، بالاشتراك مع مباحث التموين اليوم الاربعاء، حملات على المصانع الموجودة بنطاق الادارة، أسفرت عن مخالفات بالجملة .

وقال «العدوي»،أن الحملات تأتى في إطار تنفيذ تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخازن والسلع مجهولة المصدر حماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس، حي ثم تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع منظفات ومستحضرات تجميل بدون ترخيص وحيازة مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وأوضح أنه تم ضبط وتحريز 2400 زجاجة معقم ارضيات سعة الزجاجة 125 مم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و700 زجاجة كلور سعة الزجاجة 1 لتر مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و1400 جالون معقم ارضيات سعة جالون 3.75 لتر مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و2 برميل بلاستيك بداخلهم معقم ارضيات سعة البرميل الواحد 200 لتر مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و20 جركن معقم ارضيات سعة الجركن 25 لتر مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وفى سياق متصل، وبالاشتراك مع مباحث التموين، في تنفيذ قرار النيابة، تم إعدام 76 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للواحدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

تحريز منظفات ومواد تعقيم ومستحضرات تجميل داخل مصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز منظفات ومواد تعقيم ومستحضرات تجميل داخل مصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز منظفات ومواد تعقيم ومستحضرات تجميل داخل مصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز منظفات ومواد تعقيم ومستحضرات تجميل داخل مصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية (صور)