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رفع 37 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة وقرى إسنا يالأقصر

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رفع 37 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة وقرى إسنا يالأقصر رفع 37 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة وقرى إسنا يالأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.. وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 16 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع جسر السيالة والنزهة وشارع احمد عرابي وذلك بجانب تفريغ الحاويات .

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، فؤاد سالم مدير الحملة .

وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالدير برئاسة ابوعوف العفى من رفع 12 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بشارع السكه الحديد القديم وبمحيط مدرسة الشيخ رزق الاعدادية وخلف الجبانة حتي مدرسه الشهيد هاشم بالدير.

كما قامت الوحدة المحلية بكومير برئاسة صالح غانم من رفع 9 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة السريب والطريق السريع الغربي.

المصرى اليوم

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