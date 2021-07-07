سامح شكري يؤكد لجوتيريش ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

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التقى وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية ‫سد النهضة‬، وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث.

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ،ستيفان دوجاريك، دعم المنظمة الدولية وبقوة للدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة.

ونقلت مصادر إعلامية عن ستيفان دوجاريك قوله أن الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش يؤيد دور الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث.