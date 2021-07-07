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موعد مباراة البرازيل والارجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

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موعد مباراة البرازيل والارجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021 موعد مباراة البرازيل والارجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

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يتواجه البرازيل و الارجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم .

ووصل البرازيل صاحب الأرض والجمهور إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على منتخب بيرو ف نصف نهائي البطولة بنتيجة 1 - 0 ، كما تأهل الارجنتين بعد تفوقه على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بنتيجة 1-1.

تقام مباراة الارجنتين والبرازيل المباراة فجر الأحد المقبل الثانية صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة .

تنقل bein sport .. بين سبورت نهائي بطولة كوبا أمريكا بشكل حصري فى المنطقة العربية وسيتم نقل مباراة النهائي بين البرازيل والارجنتين يوم الأحد المقبل 11 يوليو الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports Max 6

المصرى اليوم

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