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موعد صلاة عيد الأضحى 2021 بالمحافظات

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موعد صلاة عيد الأضحى 2021 بالمحافظات موعد صلاة عيد الأضحى 2021 بالمحافظات

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يبحث ملايين المسلمين عن موعد صلاة عيد الأضحي 2021 بالمحافظات، حيث يأتي العيد الكبير 1442 في ظل استمرار جائحة كورونا وبعد عام من منع صلاة العيد في المساجد العام الماضي بسبب ظروف الجائحة وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولكن بعد السماح بصلاة عيد الفطر الماضي في المساجد يبحث الملايين الآن عن موعد صلاة العيد .

الحسابات الفلكية أكدت أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 سيحل علينا يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، بحيث يكون الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 هو يوم وقفة عرفات، خاصة أن يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1442 فلكيا يوم الأحد 11 يوليو .

القاهرة 5:32

الجيزة 5:32

الإسكندرية 5:35

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

أسيوط 5:38

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أبوسمبل 5:45

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28

مرسى مطروح 5:45

الغردقة 5:27

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:26

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، ويا مجري السحاب، أسألك في هذا اليوم أن ترزقنا رزقا كالمطر حين يصب، واجمعنا بكل من نحب، وهون علينا كل صعب، واجعل أيامنا عيدا، ويومنا سعيدا، وعمرنا مديدا، واجعل لنا من كل ضيق فرجًا، ومن كل هم مخرجًا.

اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرًا وشرفًا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد.

المصرى اليوم

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