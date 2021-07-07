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رسميًا.. اتحاد جدة يتعاقد مع صفقة سوبر

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رسميًا.. اتحاد جدة يتعاقد مع صفقة سوبر رسميًا.. اتحاد جدة يتعاقد مع صفقة سوبر

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اعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن تعاقده رسميا مع البرازيلي ايجور مورتاديلا، صانع ألعاب نادي الشارقة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم ايجور كورونادو، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 12 مليون دولار.

ومن المقرر ان يصل اللاعب البرازيلي،إلى المملكة العربية هذا الأسبوع من أجل الانضمام لمعسكر نادي اتحاد جدة.
يذكر ان اللاعب صاحب ال28 عامًا انضم لصفوف الشارقة، في صيف 2018، قادما من نادي باليرمو الإيطالي، لمدة أربعة مواسم، تنتهي في صيف 2022، بتكلفة بلغت 5.4 مليون يورو.

وظهر اللاعب بمستوى مميز مع الفريق الإماراتي، ونجح في قيادته للفوز بدرع الدوري الإماراتي بعد سنوات طويلة من الغياب.

المصرى اليوم

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