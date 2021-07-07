وزير الرياضة يشهد فعاليات مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة، مع عدد من نجوم الرياضة وكبار النقاد الرياضيين.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير، أن مصر تعيش الان طفرة على جميع المستويات وفي كل المجالات، لافتا إلى ان الحركة الرياضية المصرية شهدت تطور ملحوظ وانجازات تحققت بفضل دعم القيادة السياسية واعتبارها أمن قومي، وأحد أهم مقومات الدولة الشاملة، حيث أصبحت تساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية.

وأضاف صبحي، ان البنية الإنشائية الرياضية والشبابية، كان لها دورا فعال في جعل مصر مركزا إقليما لتنظيم الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى، مشيرا إلى ان مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، سوف تساهم بشكل كبير في استضافة العديد والمزيد من تلك الاحداث العالمية، مثلما حدث واستضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس العالم لكرة اليد يناير الماضي.

من جانبه وجه نجوم الكرة حسني عبدربه نجم مصر والاسماعيلي وتامر بجاتو نجم مصر والاهلي والحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان الشكر للوزير على تبنيه المبادرات الاجتماعية لنجوم الرياضية واكدوا على استعداده للمشاركة في أي نشاط يخدم الوطن والمجتمع.

كما تحدث الفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية مشيدا بدعم الوزير لكل الانشطة الثقافية التي ترتقي بوعي الشباب.