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وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة الدولية لأبطال الإسكواش

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وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة الدولية لأبطال الإسكواش وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة الدولية لأبطال الإسكواش

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يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأحد، ختام البطولة الدولية لأبطال الإسكواش التي تنظمها مجموعة أندية وادى دجلة للعام الثالث على التوالي في الفترة 22-27 يونيو الجاري، ويتنافس بها أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش.

وتجمع المباراة النهائية على مستوى منافسات السيدات نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس المصنفة الخامسة عالمياً.

كما تقام نهائي منافسات الرجال بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف رقم 12 على العالم، وذلك بالملعب الزجاجي المقام بمول العرب.

أشاد الوزير بمستوى اللاعبين في البطولة والمنافسة المصرية الخاصة في النهائيات استمرارا للتفوق المصري في الإسكواش على مستوى العالم، مشيراً أن تلك البطولة تأتي في إطار استضافة لمختلف البطولات الرياضية الدولية على مدار العام بفضل ما تتمتع به الدولة من مقومات، والتوجه نحو جعل مصر منصة لاستضافة الأحداث والبطولات الكبرى وفق رؤية الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

المصرى اليوم

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