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نجم بيراميدز يقرر الرحيل في نهاية الموسم

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نجم بيراميدز يقرر الرحيل في نهاية الموسم نجم بيراميدز يقرر الرحيل في نهاية الموسم

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اتخذ محمد فاروق، جناح الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز، قرارًا بالرحيل عن النادي السماوي، في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار محمد فاروق، بالرحيل عن النادي السماوي، بعد العقوبات التي وقعتها إدارة النادي عليه بإيقافه حتى نهاية الموسم الجاري، وتغريمه 300 ألف جنيه، بسبب عدم حديثه بطريقة غير لائقه مع الارجنتيني رودلفو اروابارينا، المدير الفني السابق للفريق، عقب مباراة الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية.

ومن المقرر أن يعقد محمد فاروق، جلسة مع مسؤولي بيراميدز، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الموافقة على رحيله، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن بيراميدز سوف يلتقي مع الانتاج الحربي، غدًا الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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