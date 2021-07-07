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هشام حطب يترأس بعثة في أولمبياد طوكيو

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هشام حطب يترأس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو هشام حطب يترأس بعثة في أولمبياد طوكيو

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قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن يتولى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مهمة رئاسة بعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.

وتشهد الفترة الحالية التجهيزات الأخيرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل سفر البعثة التي ستغادر القاهرة على عدد من الرحلات وقال المهندس هشام حطب، مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية بعدد 134 لاعب ولاعبة وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عدد كبير من اللاعبين الأبطال الذي نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لدينا طموحات كبيرة في بعثتنا وفي قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء وبذل الجهد من أجل رفع إسم مصر عاليا، حيث هدفنا أن نحقق ميداليات في أولمبياد طوكيو، ونتمنى أن يكون التوفيق مع لاعبينا في الأولمبياد وأشار المهندس هشام حطب، الاتحادات المصرية واللجنة الأولمبية اجتهدوا لمدة خمس سنوات من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو وكان هناك تحدي كبير لمواجهة أثار وتأجيل الأولمبياد لمدة عام وهذا التحدي الكبير ستظهر نتائجة في مشاركة بعثتنا في أولمبياد طوكيو

المصرى اليوم

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