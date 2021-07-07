"المحيميد": نقلة نوعية تكاملية شهدتها منظومة خدمات الحرمين منذ ظهور الجائحة

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قال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، إن الرئاسة تعتزم إقامة ندوة افتراضية خاصة بإبراز ما قدمته السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين خلال جائحة كورونا "عن بُعد"، والتعريف بالنقلة الخدمية والتنظيمية النوعية في المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والتطوير الشامل للقدرات والإمكانات البشرية والآلية كافة، برؤى وخطط مستقبلية، تراعي في مخرجاتها تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تسخير الجوانب الإدارية والتنظيمية والتوجيهية والعملية والخدمية والهندسية والإعلامية والتقنية كافة؛ لخلق منظومة خدمية متكاملة، تلبي رغبات القاصدين، وتحقق أعلى نسبة رضا للحاج والمعتمر والزائر على مدار العام.

وأكد "المحيميد" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حظيت باهتمام مباشر من حكومة السعودية خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، وذلك عبر عناية ورعاية فائقة بالاحتياجات والمتطلبات كافة التي أثمرت -بعد عون الله وتوفيقه- خلق منظومة خدمية متكاملة، تلبي رغبات وتطلعات قاصدي الحرمين الشريفين ومرافقهما، وتراعي معايير الجودة الخدمية والصحية العالمية كافة.

وأشار إلى أنه بمتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تعمل وكالات الرئاسة والإدارات كافة التابعة لها على مواصلة سلسلة النجاحات التي تحققت منذ ظهور الجائحة عالميًّا، واستكمال الخطط والرؤى المستقبلية الرامية في مخرجاتها إلى تطوير شامل وتحول متكامل، يتماشى في مخرجاته مع خطة الرئاسة للانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية (2024) ورؤية السعودية (2030) التي أولت الحرمين الشريفين وقاصديهما من أرجاء العالم جُل الاهتمام والرعاية.

ودعا وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء نظير الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن يحقق لهذه البلاد المباركة النهضة التنموية المستمرة، ويديم عليها وشعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.