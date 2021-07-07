محافظ الجيزة يتفقد تطوير ورصف محور خاتم المرسلين في العمرانية

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحور خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وتابع المحافظ أعمال استكمال فرد الطبقه الاسفلتيه السطحية بشارع خاتم المرسلين وذلك من منطقة البنك الأهلي المصري وحتي شارع فلسطين بالاضافه إلى استكمال الاعمال من شارع فلسطين وحتي شارع استديو الأهرام بالاتجاة المقابل للوقوف على مستوي الأعمال ومدي الالتزام بالمواصفات المحددة.

ووجه رئيس حي العمرانية بوضع لافتات لإرشاد المواطنين بضرورة وقوف السيارات بالتوازي مع الرصيف لعدم اعاقة الحركة المرورية بالاضافه إلى ضبط مناسيب بالوعات الأمطار بطول الطريق.

وخلال الجوله حرص راشد على معاينة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بطول الشارع موجها بضرورة ان تعكس المظهر الجمالي وذات نسق موحد وسرعة انجاز الجدول الزمني للأعمال.

واستمع لاراء المواطنين في الاعمال التي تم تنفيذها بالشارع مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه.