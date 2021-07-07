أخبار عاجلة

شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي -
«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة -
«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة -
شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات» -
حملات تموينيه مكثفة بكفرالشيخ -
يمنحان درجة البكالوريوس.. إطلاق برنامجين جديدة لطب الأسنان والصحة العامة بجامعة العلمين -
بعد استجابة المواطنين.. رفع تراكمات القمامة أمام المدرسة الثانوية الزراعية بالمنيا -
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيسة الملاك هوويل بأمريكا -
«الزراعة»: 850 ألف جنيه إجمالي إيرادات حديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البابا تواضروس: نصلي من أجل جلسة مجلس الأمن.. وطول بال تجاه إثيوبيا لن يستمر للأبد

Print
البابا تواضروس: نصلي من أجل جلسة مجلس الأمن.. وطول بال مصر تجاه إثيوبيا لن يستمر للأبد البابا تواضروس: نصلي من أجل جلسة مجلس الأمن.. وطول بال تجاه إثيوبيا لن يستمر للأبد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تصلي من أجل نجاح الجهود الدبلوماسية الجارية حاليًا للوصول لحل لمشكلة سد النهضة، رغم الاستفزازات والتصريحات التي تصدر من جهة إثيوبيا.

جاءت تصريحات البابا قبل إلقاء العظة الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، وشدد قداسة البابا على أن المفاوضات وطول البال لن يستمر إلى الأبد في ظل إصرار إثيوبيا على أن يكون لها رأي منفرد بعيدًا عن دولتي المصب، والسودان.

وأضاف البابا: «أود أن أشير إلى التحدي الذي تواجهه مصر الآن في موضوع سد النهضة الذي تبنيه دولة إثيوبيا الشقيقة، رغم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية وطول البال، ونحن نصلي من أجل جلسة مجلس الأمن في الغد، حيث تعرض مصر والسودان هذه المشكلة على المجتمع الدولي، ونثق أن هذه الجهود لن تذهب هباء، رغم الاستفزازات والتصريحات التي تظهر أن إثيوبيا تحاول أن يكون لها رأيًا منفردًا تمامًا، بعيدًا عن دولتي المصب، مصر والسودان وبعيدًا عن نصائح المجتمع الدولي بأسره».

وأوضح أن مصر «ظلت تحاول أن تقدم كل الحلول الممكنة وتستجيب لكل الآراء، وتجاوبت مع كل المفاوضات، ولكننا نرى أن طول البال والمفاوضات لن يستمر إلى الأبد مصر بقيادتها السياسية، وقياداتها الشعبية أيضًا والحكومة المصرية قادرة أن تحمي كل الحقوق المائية وأن تحفظ الأمن المائي لمصر، وكما نعلم أن النيل، وهب الحياة لمصر منذ آلاف السنين، والنيل أوجده الله الخالق، وهو من أكبر أنهار العالم، وجعله الله يمر في عشر دول أفريقية يرويها والنماء والخصب، ومصر هي الدولة العاشرة والأخيرة (دولة المصب)، وإمكانياتها وقدراتها وتاريخها، كل هذا قادر أن يحفظ لها حقوقها. أرجو أن يجعل الله لهذه الخطوة الأخيرة مردودًا إيجابيًّا تجنبًا لدخول منطقة القرن الأفريقي في صراعات ونزاعات وحروب، وفي كوارث وأزمات تجلب شرًا على الجميع».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو