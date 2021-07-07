أسامة ربيع: نجاحنا في أزمة السفينة قد يؤدي لنجاح مفاوضات سد النهضة

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة استفادت عدة دروس من أزمة السفينة «إيفرجيفن»، لافتًا إلى أن أهم تلك الدروس استقدام معدات جديدة وقاطرات شد بقوة شد أكبر تصل إلى 52 طنًا.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن الدروس تشمل الاهتمام بتدريب العنصر البشري، مؤكدًا أهمية دور العامل البشري المصري وخبراته العالية.

ولفت إلى أن الهيئة كانت مصرة على نجاح المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وعدم الوصول إلى المحاكم؛ لأن الخيار الأخير يستغرق سنوات حتى الحل، مشيرًا إلى أن الجانبين تلاقيا في نقطة واحدة للحفاظ على حق الهيئة ومصالح الشركاء.

وأشاد «ربيع» بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يتصل ويسأل ويبدي آراء صحيحة وصائبة، متابعًا أن نجاح الهيئة في مفاوضات أزمة السفينة البنمية قد يوصل مصر إلى النجاح في مفاوضات سد النهضة.