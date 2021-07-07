مكتبة الإسكندرية تطلق مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر (تعرف على الفعاليات)

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تنطلق غدًا فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بداية من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل.

تبدأ الفعاليات غدا الخميس، بحفلين يحييهما فريق «مسار إجباري» على المسرح المكشوف بالمكتبة؛ الأول في تمام السابعة مساء، والثاني في تمام التاسعة والنصف مساء. وفي الثامنة والنصف مساء الجمعة 9 يوليو يأتي حفل موسيقي «لي كومبانيون» بالمسرح المكشوف.

وتقام من الجمعة 9 يوليو إلى الأحد 11 يوليو ورشة عمل «إيقاع» يقدمها هاني بدير. ويقدم «مشروع نور» و«هادي دام» حفلًا موسيقيًا يوم السبت 10 يوليو في تمام الثامنة والنصف على المسرح المكشوف.

ويتضمن البرنامج حفل موسيقي لفريق «ملاذ» يوم الأحد 11 يوليو في تمام الثامنة والنصف مساء، وحفل موسيقي للفنان لؤي حجازين (الأردن) يوم الإثنين 12 يوليو في تمام الثامنة والنصف.

أما الثلاثاء 13 يوليو في تمام الثامنة والنصف فموعدنا مع العرض المسرحي «موعد سري» عن رواية الأديب الياباني كوبو آبي. العرض دراماتورج وإخراج شريف حمدي، ويأتي بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة.

ويشهد المسرح المكشوف حفل فريق «نوبيات» يوم الأربعاء 14 يوليو، وحفل موسيقي لفريق «المينا» وفريق «هوس» يوم الخميس الموافق 15 يوليو.

ويقدم الدكتور مدحت العدل يومي الأربعاء والخميس 14-15 يوليو في تمام السادسة مساء ورشة عمل كتابة الأغنية تحت عنوان «الأغنية المصرية- الماضي... الحاضر... المستقبل». كما تقام ورشة تمثيل يقدمها سعيد قابيل من الخميس إلى الأحد 15-18 يوليو.

ويُحيي الفنان الكبير على الحجار حفل الجمعة 16 يوليو في تمام الثامنة والنصف مساء بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويقام يوم السبت 17 يوليو حفل موسيقي لفريق «أوتوستراد» (الأردن). ويشهد يوم الأحد 18 يوليو حفل موسيقي لفريق «سماعي»، وعرض مسرحي «من أجل الجنة، إيكاروس!» تأليف وإخراج أحمد عزت، إلى جانب ندوة سينمائية عن سيكولوجية الإبداع عند الممثل يقدمها الدكتور محمد عبدالهادي بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، الساعة 7:00 مساءً.

ويحيي الفنان مدحت صالح حفل السبت 24 يوليو، بقيادة المايسترو عمرو سليم، وذلك في تمام الثامنة والنصف على مسرح القاعة الكبرى.

ويقام يوم الأحد 25 يوليو العرض المسرحي (ابن الجيل) تأليف وإخراج: أحمد عسكر، إلى جانب ندوة سينمائية ولقاء مع مهندس الديكور الأستاذ أنسي أبوسيف واستعراض لعدد من الأعمال السينمائية التي شارك في صناعتها، وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، الساعة السابعة مساءً.

ويشهد المسرح المكشوف حفل موسيقي لفريق «خلطبيطة» يوم الإثنين 26 يوليو، وحفل موسيقي لمشروع «دوزان» يوم الثلاثاء 27 يوليو، وحفل موسيقي يحييه طارق نصار يوم الأربعاء 28 يوليو.

ويُحيي الفنان الكبير هشام عباس حفل الخميس 29 يوليو على المسرح المكشوف في تمام الثامنة والنصف مساء.

ويقام يوم الجمعة 30 يوليو حفل موسيقي لفرقة الحضرة على المسرح المكشوف، أما السبت 31 يوليو فيأتي حفل هشام خرما الساعة 8:30 مساءً.

وتشهد أيام السبت والأحد 31 يوليو، و1 أغسطس العرض المسرحي «ذهب الليل» عن قصة حياه الفنان محمد فوزي. العرض إنتاج البيت الفني للمسرح، وتأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل.

أما يوم الأحد 1 أغسطس يقام حفل موسيقي للفنانة نوران أبوطالب بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف، وأيضًا يُعرض فيلم «رأس السنة» إخراج محمد صقر، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، ويتبع العرض حوار مع مخرج الفيلم. ويقام يوم الإثنين 2 أغسطس حفل موسيقي لفريق «الطنبورة» البورسعيدي على المسرح المكشوف.

ويقام يومي الإثنين والثلاثاء 2-3 أغسطس عرض مسرحي للأطفال بعنوان «حور والعصفور»، تأليف أحمد عبدالجواد وإخراج نادت عادل، وذلك بالمسرح الصغير الساعة 7:00 مساءً. العرض إنتاج مجموعة المسرح بمشروع «طفلي»، ويسبق العرض مجموعة أفلام قصيرة من إنتاج مجموعة صناعة الفيلم بمشروع «طفلي»، والأفلام تحت إشراف المخرج إسلام كمال.

ويشهد يوم الثلاثاء 3 أغسطس حفل موسيقي لفريق «أندروميدا»، والأربعاء 4 أغسطس مسابقة «نغمة حرة» على المسرح المكشوف. أما الخميس 5 أغسطس موعدنا مع حفل موسيقي لأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وفرقة «فابريكا» على المسرح المكشوف، الساعة 8:30 مساءً.

ويقام يوم الجمعة 6 أغسطس حفل شعري يقدمه هشام الجخ بالقاعة الكبرى في تمام 8:30 مساءً.