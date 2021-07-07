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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الاربعاء، 7 يوليو 2021، ارتفاعها، الذي بدأ فيها منتصف اليوم، بعد حالة الاستقرار في بداية التداول وذلك في استجابة لسعر الذهب عالميًا، والذى يشهد ارتفاعا، وارتفع الجرام من 2 إلى 3 جنيهات، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاربعاء، 899 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 787 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 675 جنيه، والجنيه الذهب عند سعر 6295 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم الاربعاء، الارتفاع وتحقيق المكاسب منذ الصباح مع بداية التداول ليقترب من أعلى مستوى له منذ اسبوعين، والذى حققه أمس، مدعوما بتذبذب عائدات السندات الأمريكية وتراجع مؤشر الدولار .

وارتفع الذهب، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى بشأن توقعات سياسته النقدية، وارتفع الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7%، بينما اتخفضت عوائد السندات إلى أدنى مستوى لها منذ 4 شهور .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاربعاء،796.70 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،807.30 $ .

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