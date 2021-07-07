بث مباشر إنجلترا (0) الدنمارك (0) لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة مباراة إنجلترا والدنمارك في إطار مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسيدخل المنتخبان اللقاء بالتشكيل التالي:

تشكيل إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر.

خط الوسط الدفاعي: ديكلان رايس- كالفين فيليبس- ماسون ماون.

خط الهجوم: رحيم سترلينج- هاري كين- بوكايو ساكا.

تشكيل الدنمارك

حراسة المرمى:كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: باتريسك فيسترجارد- سيمون كيير- أندرياس كريستنسين.

خط الوسط: جواكيم مايلي- توماس ديلاني- بيير إيميل هويبيرج- ينس لارسن.

خط الهجوم: ميكيل دامسجارد- كاسبر دولبرج- مارتن برايثوايت.

في إنتطار بداية لقاء إنجلترا والدنمارك.