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تحرير 17 محضرا تموينيا في حملة بالزينية شمال الأقصر

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تحرير 17 محضرا تموينيا في حملة بالزينية شمال الأقصر تحرير 17 محضرا تموينيا في حملة بالزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر، انه تم التنسيق مع إدارة الطب البيطرى بالمركز وادارة البيئة وإدارة بالمركز والمتابعة الميدانية بالمركز لتنفيذ اعمال حملة تفتيشية مكبرة .

واوضح انه تم تحرير عدد 12 محاضر، تضمنت 3 محاضر ذبح خارج السلخانة ومصادرة 4.5 كيلو لحمة، 5 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار ،محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية، واضاف انه تم تحرير عدد 5 محاضر للمخابز البلدية، شملت 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم الاعلان عن الاسعار، محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

وضمت اللجنة التفتيشية كل من الدكتورة سامية فريد مديرة الطب البيطري بالمركز، عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز وعزالدين يوسف مفتش تموين ومحمد عباس مفتش تموين بالمركز وحنان محمد يوسف مديرة إدارة المتابعة الميدانية بالمركز وممدوح احمد محمد مدير إدارة البيئة بالمركز.

المصرى اليوم

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