سفير هايتي لدى واشنطن يستبعد أن يكون قتلة الرئيس مويز «عملاء أمريكيين»

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نفى سفير هايتي لدى الولايات المتحدة بوكشيت إدموند صحة مزاعم أن المسلحين الذين قتلوا رئيس هايتي «عناصر بهيئة مكافحة المخدرات الأمريكية».

وقال إدموند في حديث لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء: «من المستبعد أن يكونوا عملاء هيئة مكافحة المخدرات».

وجاء ذلك تعليقا على مقاطع فيديو متداولة على الانترنت، يظهر فيه مسلحون يفترض أنهم شاركوا في الهجوم على مقر رئيس هايتي، وهم يصرخون باللغتين الإسبانية والانجليزية أنهم عناصر هيئة محاربة المخدرات الأمريكية.

ودعا إدموند الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في تعزيز قدرات الشرطة الوطنية في هايتي من خلال التدريب وتوريد المعدات، مشيرا إلى أنه على اتصال مع مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، وأن مسؤولين أمريكيين قالوا له إنهم سيدرسون هذا الطلب.