محافظ جنوب سيناء يلتقي مجموعة من شباب البدو ويستمع لمطالبهم

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التقي محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء مجموعة من شباب البدو، واستمع لمقترحاتهم وطلباتهم التي تلخصت في توفير إسكان بدوي، وزيادة حصص المياه في بعض المناطق، وعدة طلبات أخرى تمس المواطنين.في إطار سياسة الباب المفتوح التي يتبعها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للاستماع لمطالب المواطنين بمختلف فئاتهم وتلبيتها أو دراسة الحلول لها في إطار القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستجاب المحافظ لتلك الطلبات والمقترحات، مؤكداً على اتباع سياسة الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه أي مواطن، مؤكداً حرصه على لقاء المواطنين بجميع جولاته وزياراته لجميع المدن والتجمعات البدوية والاستماع وإيجاد حلول لطلباتهم.