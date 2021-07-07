محافظ جنوب سيناء يلتقي لجنة التنظيم والإدارة لمتابعة وتنشيط العمل

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، اللجنة المشكلة بمعرفة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة وتنشيط العمل بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.

وذلك في اطار متابعة إصلاح نظم الادارة الحكومية وتحقيق اهداف الاصلاح الاداري، وتطوير مستوي الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الإدارية الحكومية بالمحافظة بمسئولياتها.

حضر اللقاء خالد لطفي مدير مديرية التنظيم والإدارة بجنوب سيناء، واسماعيل محمد مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة.