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ماجي الحلواني تبكي على الهواء أثناء الحديث عن زوجها حمادة إمام ()

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ماجي الحلواني تبكي على الهواء أثناء الحديث عن زوجها حمادة إمام (فيديو) ماجي الحلواني تبكي على الهواء أثناء الحديث عن زوجها حمادة إمام ()

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حلت الدكتورة ماجي الحلواني، أستاذ الإعلام، وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، ضيفة على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الأربعاء، من تقديم مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة cbc، للحديث عن كتابها الجديد «إمبراطورية إمام الكروية»، الذي يوثق تاريخ عائلة إمام وارتباطها بنادي .

أوضحت «الحلواني» خلال اللقاء، أن سبب كتابتها لـ«إمبراطورية إمام الكروية»، يعود لكونها بداخل العائلة منذ ما يزيد عن 50 عاما، منذ أن تزوجت الكابتن الراحل حمادة إمام، ومؤخرا وجدت الفرصة مناسبة لتخليد ذكرى هذه العائلة العظيمة، فجعلت من الكتاب سيرة ومسيرة لعائلة إمام في الجانب الكروي، خاصة فيما يتعلق بنادي الزمالك.

وعن علاقتها بالعائلة ومدى تأثرها برحيل زوجها، أوضحت أستاذ الإعلام أن صلة الرحم من أهم الروابط لديهم، فكان هناك تجمع عائلي يوم الخميس لعائلة زوجها، أم الجمعة فيكون عند والدها، والسبت عندها في منزلها، لكن بعد وفاة الكابتن حمادة إمام لم تعد تفعل ذلك، قائلة: «نفسي اتسدت من بعده، فبقيت اعزمهم برا يعني نخرج شوية في مطعم أو غيره.. المهم نتقابل كلنا».

بكت الدكتورة ماجي الحلواني خلال اللقاء، متأثرة بالحديث عن وحدتها بعد وفاة زوجها، قائلة: «الفراق صعب.. أنا لغاية دلوقت مبعرفش أنام بالليل لوحدي، البيت كبير وواسع عليا.. مبعرفش أنام كويس، ببقى مفتقدة الكلام والحس والونس بتاعه.. لكن بنام ومبحسش بالوحدة دي لما ابقى عند أشرف أو حازم في الويك إند».

المصرى اليوم

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