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قال إن رؤية 2030 تستهدف أن يمثل النقل والخدمات اللوجستية 10% في الناتج المحلي

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي علي الحازمي لـ"سبق" حول الإعلان عن افتتاح أول طريق يربط بين السعودية وسلطنة عمان، إن هذا الطريق يتوافق مع رؤية المملكة 2030 على وجه العموم ورؤية وزارة النقل والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص فواحدة من مستهدفاتها أن تكون مساهمة في الناتج المحلي بما لا يقل عن عشرة بالمئة.

وتفصيلاً، أوضح "الحازمي" بالقول: الكل يعلم أن الاقتصاد يحتاج إلى بنية تحتية موثوقة خاصة لربط سلاسل التوريد ونقل السلع والخدمات بكفاءة عالية بشكل كبير، مثل هذه الطرق والبنى التحتية من شأنها أن تسهل العملية التجارية وتقوي الأعمال بشكل كبير، واليوم إذا شاهدنا منظومة رؤية المملكة الصناعية خاصة والتي لديها عدة مبادرات منها صنع بالسعودية وتطوير المنتج السعودي، وأن يكون خارج الحدود هنا نستطيع القول إن البنية التحتية هي العمود الفقري لأي اقتصاد سليم وهذا ما تعمل عليه السعودية.

وأردف: طبعاً هذا الطريق في السابق كان يمتد إلى أكثر من 1600 كم الآن يختصر هذه المسافة إلى النصف وهي 800 كم، معظمها يقع داخل السعودية، لذلك من ناحية اقتصادية برية هو سيعظم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والسعودية، وإذا شاهدنا الأرقام نشاهد أن التبادل التجاري بين البلدين لا يرتقي إلى الأرقام المطلوبة، وربما هذا الطريق من شأنه أن يساعد بزيادة هذه الأرقام وربما كان في السابق واحداً من المعوقات هو طرق الربط البري، حيث كانت غير مناسبة لطول المسافة حيث طول المسافة يزيد من تكلفة التجارة بشكل كبير.

وتابع: مثل هذا الطريق سيفتح للمملكة آفاقاً أخرى على بحر العرب، فاليوم نلاحظ أن من 10 بالمئة من التجارة العالمية هي تأتي عن طريق البحر الأحمر، والآن السعودية ستفتح خطاً آخر عن طريق بحر العرب، هذا المنفذ الذي يقع بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية وهو بكل تأكيد موقع استراتيجي للتجارة العالمية.

وأضاف الكاتب السعودي: بحر العرب تطل عليه سلطنة عمان وإيران وباكستان والهند والصومال والمالديف وغيرها، وهذا يعني فتح آفاق تجارية للسعودية لزيادة صادراتها التي تستهدفها المملكة فكلما كان لديك شبكة طرق وخطوط للتصدير البرية والبحرية والجوية، كان لديك فرصة أكبر.

واختتم بالقول: معروف أن النقل البحري يمثل 90 % تقريباً من التجارة العالمية لذلك وجود قناة أخرى ستفتح للسعودية آفاقاً تجارية، وستكون مساهمة بشكل كبير بمستهدفات المملكة من ناحية الخدمات اللوجستية أو ناحية رفع الناتج المحلي بشكل عام للسعودية.