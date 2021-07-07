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جولة تفقدية لوكيل تعليم قنا لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة

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شدد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان .

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة على مدارس إدارات قنا ودشنا ونجع حمادي وأبوتشت والوقوف للاطمئنان على تجهيز المدارس والالتزام بالإجراءات الاحترازية استعدادا للامتحانات.

جولة تفقدية للجان الثانوية العامة بقنا
جولة تفقدية للجان الثانوية العامة بقنا

وأشاد خالد بجاهزية لجان مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بقنا وإعداد اللجان بحسب العدد المقرر ودهان وتنظيف حوائط الفصول وإغلاق أبواب اللجان. كما تأكد من عمل بوابات التعقيم وشدد على إنهاء وإتمام أعمال النظافة بمدارس السلام الثانوية بنين وقنا الثانوية بنات.

وتابع استعدادات مدرسة بني قطية الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية في حضور وفاء رشاد مدير عام الإدارة وطالب التنسيق مع الوحدة المحلية لرفع أي مخلفات بجوار أسوار المدارس.

جولة تفقدية للجان الثانوية العامة بقنا

كما تابع تركيب كاميرات المراقبة داخل اللجان بمدرسة أنور السادات الثانوية بنات بمدينة نجع حمادي، مشددا على طلاء بعض الحوائط وإزالة بعض الكتابات الموجودة على جدران مدرسة الشهيد محمد على بكوم يعقوب التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، وطالب الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة بمتابعة ذلك والتأكد من انتهاء أعمال الطلاء اليوم قبل تسليم المدرسة لرئيس اللجنة.

جولة تفقدية للجان الثانوية العامة بقنا

المصرى اليوم

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