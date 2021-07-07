تكريم أوائل الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن إدارة الخارجة التعليمية بالوادى الجديد، نظمت احتفالية خاصة لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، بمقر قاعة على حريف بمدينة الخارجة، بحضور مصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية، وناصف أنيسى نائب رئيس مجلس الأمناء والمعلمين وقيادات التعليم وأولياء أمور الطلاب.



وقال، إن الحفل تضمن فقرات فنية شعرية قدمها مجموعة من الطلاب، بجانب تكريم الطلاب والطالبات الأوائل، مشددا على ضرورة استمرار تحقيق أفضل النتائج بجميع المراحل التعليمية القادمة وتحقيق أفضل النتائج على الدوام، لافتا إلى أن النتائج المشرفة جاءت نتيجة جهود معلمين ومسؤولين بقطاع التعليم ساهموا في إضفاء السعادة والبهجة على نفوس الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى تكريم أحمد عبدالمريد مدير التعليم الإعدادى بالمديرية تقديرا لجهده الملموس وظهور النتائج بهذا المظهر المشرف اللائق.